Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz

CHP’de yaşanan kriz, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın partisinden istifa ettiğini açıklamasıyla siyaset gündeminin merkezine oturdu.

İSTİFA KARARININ GEREKÇESİ: ÖZEL'İN KÜFÜRLÜ MESAJLARI

Özarslan, istifa kararının arkasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfürlü mesajlar atmasının bulunduğunu belirtti.

Mesut Özarslan, yaptığı açıklamada Özel’den kendisine hakaret ve küfür içeren mesajlar geldiğini söyleyerek Özel'e, "Hangi hakla benim anama sövüyorsun?" sorusunu yöneltti.

KÜFÜRLÜ MESAJLARIN ALKOLLÜYKEN ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Şubat akşamı Adana’da gerçekleştirdiği mitingin ardından karayoluyla Ankara’ya geçti. Saat 23.00 sıralarında Ankara’da alkollü bir mekâna geçen Özel’in, burada bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte bulunduğu öne sürüldü.

Aynı ortamda, alkolün de etkisiyle Özel’in saat 23.59 ile 00.20 arasında Mesut Özarslan’a WhatsApp üzerinden küfür ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

ÖZEL'DEN, MESAJLARI SİLMESİ İSTENDİ

İddialara göre ortamda bulunan bazı CHP’li isimler, Özel’e mesajları silmesi yönünde uyarıda bulundu. Ancak Özel’in bu uyarılara da küfürlü ifadelerle karşılık verdiği öne sürüldü. Ertesi sabah ise gönderilen mesajların yarattığı rahatsızlık nedeniyle Özel’in yardımcılarına Özarslan konusunda bir “formül” bulunması talimatı verdiği iddia edildi.

Konunun basına yansımaması için gün boyunca yoğun çaba harcandığı, CHP’li kurmayların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan arabuluculuk talep ettiği ancak Yavaş’ın bu sürece dahil olmak istemediği ve Özarslan ile herhangi bir görüşme yapmadığı ileri sürüldü.

MUSTAFA VARANK'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Varank, Özgür Özel’e gönderme yaparak, “Sarhoştan genel başkan olmaz” ifadelerini kullandı.