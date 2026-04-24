Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Fay hatları üzerinde yer alan ülkede, deprem geçmişte birçok acı hatıra bırakmıştı.

Artçı sarsıntıların da sık sık kayda geçmesiyle deprem, kendini hatırlatmaya devam ediyor.

BİR SARSINTI DAHA KAYDEDİLDİ

Artçı sarsıntılar paniğe sebep olurken, afete karşı önem almanın öneminin altı tekrar tekrar çiziliyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz dakikalarda yaşanan bir sarsıntıyı daha paylaştı.

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

HERHANGİ OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Depremin detaylarını AFAD paylaştı.

Yerin 15 km derinliğinde meydana gelen deprem, saat 11.58'de kayda geçti.

Olumsuz bir durum bilgisi paylaşılmadı.