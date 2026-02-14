Akın Gürlek açıkladı: IBAN mağdurlarına ilişkin düzenleme yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, uzun süredir çözüm bekleyen IBAN mağdurları hakkında da konuştu.

IBAN MAĞDURLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME OLACAK MI

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, bir düzenleme olacağını ve bunun da 12. Pakette yer aldığını söyledi.

"BİR DÜZENLEME YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah Meclis'te şu an daha gelmedi, 12. paket var. Henüz bizim bakanlığımız aşamasında 12. pakette bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz.

"DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"

Yani dolandırıcılık yöntemi sürekli değişiyor. Yani burada yani bunlar artık teknolojiye ayak uyduruyor. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılacak.

"IBAN MAĞDURLARIYLA İLGİLİ BANA SÜREKLİ MESAJ GELİYOR"

IBAN mağdurları ile ilgili bana da mesaj geliyor. Sosyal medyada da sürekli gündemde tutuyorlar. İnşallah bunu 12. pakete koymayı düşünüyoruz."

UZMANLAR UYARIYOR

Birçok vatandaşın IBAN mağduru olmasının akabinde, uzmanlardan uyarı geldi.

Yapılan bu işlemin, yasa dışı kumar ve bahis ile bağlantılı hesaplardan paraların aklanması için kullanılan yöntem olduğunun altını çizen uzmanlar, bu yöntem ağına takılmamak için uyarılarda bulunuyor.

PARA AKLAMAK İÇİN "RİCA" EDİYORLAR"

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık olayları her geçen gün artarken dolandırıcılar, artık illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak için tanıdıklarından ‘rica' ederek IBAN üzerinden işlemler yapıyor.

HESAPLAR ÜZERİNDEN İŞLEM YAPIYORLAR

Ağına düşürdükleri vatandaşların hesapları üzerinden işlem yapan dolandırıcılar, hesap sahibini hukuki olarak birinci dereceden büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.

"ŞÜPHELİ" SIFATIYLA ADI GEÇİYOR

Kişi IBAN'ını paylaştığında, nereden geldiğini bilmediği bir para hesabına aktarılıyor.

Bu parayı sadece çekip kişiye vermeniz halinde bile Türk Ceza Kanunu'nda bulunan suçlar veya şüpheli sıfatıyla yer bulabiliyorsunuz.

EKRAN KAYDI ALMAK GEREKİYOR

Hesaba gelen paranın bankaya bildirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, IBAN'ın verildiğine dair ekran görüntüsü alınması gerektiğini de söylüyor.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yine uzmanlara göre, kişiyle IBAN'ınızı paylaşmanız sonucunda, 'Suç gelirlerini aklama' suçuyla baş başa kalabilirsiniz.

Bu, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar da adli para cezasını oluşturur.

Yasa dışı bahis, bahse aracılık suçunu oluşturması ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezası ile sonuçlanabilir.

Nitelikli dolandırıcılık suçu oluşabilir.

Bu da iştirak olarak da dosyaya sanık veya şüpheli olarak eklenebilirsiniz.

Duruma göre hapis cezaları değişiyor ancak en az 10 yıla kadar hapis cezası alanlar da bulunuyor.