Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini, 'tartışmalı davaların hakimi' olarak bilinen Akın Gürlek devam ettirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu kararnameye göre, önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi ardından ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Akın Gürlek'e, yeni görev verildi.

Akın Gürlek, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Kritik davaların hakimi

Gürlek, kamuoyunda gündeme en çok gelen yargı kararlarıyla ismini duyurdu.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis veren Akın Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da sosyal medya paylaşmları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.