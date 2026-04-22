Akın Gürlek: Hiçbir kişi ya da makam hukukun üstünde değildir

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı.

Faili meçhul olaylara karşı özel bir birim kurduklarını söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek sayesinde dosya, yeni tutuklamalarla gündem oldu.

Doku soruşturması kapsamında dönemin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, tutuklandı.

Dün katıldığı canlı yayında da Doku soruşturmasına dair önemli açıklamalar yapan Akın Gürlek, bugün ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" İLKESİ

Bakan Gürlek, Tunceli Valiliği tarafından paylaşılan bir görseli alıntıladı ve hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yaptı.

Tunceli Valiliği'nin resmi hesabından, "Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında; Valimiz Sayın Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Sayın Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sayın Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Sayın Kazım Günay Demiralay’ın da katılımıyla 'Gülistan Doku' soruşturması kapsamında Valiliğimiz Toplantı Salonu’nda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yürütülen adli ve idari süreçler tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle değerlendirilmekte; adli ve idari süreçler, eş zamanlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir.

Toplumumuzun adalet beklentisinin bilinciyle sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde ilerlemesi; kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla sonuçlandırılması temel önceliğimizdir.

Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir." paylaşımı geldi.

"ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Paylaşımı alıntılayan Gürlek, şöyle dedi;

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.

"HİÇBİR MAKAM YA DA KİŞİ HUKUKTAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler, eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir.

"ADALETİN YÜZYILI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; 'Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."