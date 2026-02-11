Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in biyografisi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, ‘görevden af talebi kabul edilen’ Yılmaz Tunç yerine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Gürlek, gündemin merak edilen ismi oldu.

Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek hakkında "Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularının yanıtı araştırılmaya başladı.

Peki; Akın Gürlek aslında kimdir? İşte biyografisi...

AKIN GÜRLEK KİMDİR

Akın Gürlek, Türk yargı sisteminde uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş, son dönemde üstlendiği kritik görevlerle kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biridir.

1982 yılında Nevşehir’de doğan Gürlek, hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra meslek hayatına adım attı.

Yargı kariyerine hâkim olarak başlayan Akın Gürlek, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde görev yaptı.

Meslek hayatı boyunca özellikle ağır ceza alanında yürüttüğü dosyalarla dikkat çeken Gürlek, bir dönem İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçte baktığı davalar ve verdiği kararlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

2022 yılında Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Akın Gürlek, burada yargı ve adalet politikalarına ilişkin idari çalışmalarda bulundu.

2024 yılında ise Türkiye’nin en önemli adli makamlarından biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Akın Gürlek, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkim olarak biliniyor.

Evli ve bir çocuk babası olan Akın Gürlek, 2026 yılında Adalet Bakanı görevini üstlendi.

AKIN GÜRLEK KAÇ YAŞINDA

1982 yılında dünyaya gelen yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 44 yaşındadır.

AKIN GÜRLEK EVLİ Mİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Elif Gülşah Gürlek ile evlidir.