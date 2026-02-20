Akın Gürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliğiyle yapacak

Günümüzün vazgeçilmezi sosyal medya platformları...

Artık sadece kişisel paylaşımların değil gündemin de merkezi olarak hayatımıza giren bu mecralar, çoğu zaman dezenformasyonun da merkezi oluyor.

Özellikle toplumsal meselelerde anonim profillerin arkasına saklanan provokatörler, yalan bilgi paylaşarak toplumun sinir uçlarıyla oynuyor.

Bu kapsamda sosyal medyada 'fake hesapların' arkasına gizlenmenin önüne geçilmesi için bir yasal düzenleme gündemde.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, makama atandıktan sonra yaptığı açıklamalarda, bu konuya değinmiş ve yasal düzenleme için çalışmaların devam ettiğini vurgulamıştı.

Gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Gürlek, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar ve bu konu özelinde değerlendirmelerde bulundu.

"KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPAN AÇIK KİMLİĞİ İLE YAPACAK"

Sanal medyada kimlik doğrulması düzenlemesine değinen Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Klavye delikanlılığı yapan artık açık kimliğiyle yapacak.

"SAHTE HESAPLAR KAPATILACAK"

Bir geçiş süreci öngörüyoruz; gerçek hesaba geçmeyen sahte hesaplar kapatılacak. Yurt dışındaki vatandaşlar için de pasaport ve cep telefonu doğrulaması şartı gelecek.

Kimsenin özel hayatının sosyal medya üzerinden tartışılmasını, itibar suikastına uğramasını istemiyoruz."

AVUKAT-MÜVEKKİL GÖRÜŞMELERİNE SINIRLAMA GÜNDEMİ

Adalet Bakanı Gürlek, avukat-müvekkil görüşmelerindeki sınırlama iddialarına ilişkin de konuştu.

Gürlek, "Somut ve ciddi bir güvenlik riski ortaya çıktığında, kanuna dayalı ve hakim kararıyla sınırlı tedbirler alınabilir. Bir görüşme delillerin yok edilmesine ya da örgütsel talimat aktarımına araç haline geliyorsa, hukuk devleti buna kayıtsız kalamaz.

AİHM kararları da terör ve örgüt suçlarında, somut delil olması durumunda kısıtlamaları makul görmektedir. Bu her görüşmede değil, mahkeme kararı ve somut tespit olması halinde uygulanacaktır." dedi.