Herkesin "Barbie kaymakam" dediği Tuğçe Orhan görevine asaleten atandı

Atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte çok sayıda ilçede yeni atamalar gerçekleşti.

Bu atamalardan birisi de Samsun'un Ladik ilçesinde oldu...

TUĞÇE ORHAN ASALETEN ATANDI

Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Tuğçe Orhan, yayımlanan kararnameyle asaleten kaymakamlığa atandı.

SOSYAL MEDYADA UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Tuğçe Orhan, daha önce sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla gündeme gelmişti.

Bazı kullanıcılar, Orhan'ın 'Barbie Bebek'e benzediğini öne sürerek paylaşım yapmış, konu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

TUĞÇE ORHAN HAKKINDA

1995 yılında Elazığ’da doğan Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu.

Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliğine geldi.

İl merkez stajını Elazığ Valiliği'nde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara’da, kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı.

Ardından Bolu’nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yaptı.