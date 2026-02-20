Lal Denizli uyuşturucu soruşturmasında ifade vermek için adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı ve ifadelerine başvuruldu.

İFADELER LAL DENİZLİ'YE UZANDI

Ünlü isimlerin verdiği ifadeler sonrası Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de adı geçmeye başladı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Bu kapsamda da CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

İFADE VERMEYE GELDİ

Lal Denizli, geçtiğimiz dakikalarda da ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Denizli'nin şu dakikalarda da ifadesinin alınmaya başladığı öğrenildi.

Lal Denizli'nin çocukluk arkadaşı olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında da uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

ÜNLÜLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Ünlülerin torbacısı olarak lanse edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı.