Dursun Özbek'ten başkan adaylığıyla ilgili sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek'e yaklaşan seçimde aday olup olmayacağı soruldu.

Özbek, haziran ayında yapılacak seçimle ilgili gelen soruya önce şimdi konuşmanın erken olduğunu söyledi.

"SEÇİMİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN AMA ADAYIM"

Özbek daha sonra yapılacak seçimde aday olacağını belirtti.

Başkan Özbek son olarak ise seçim dönemi geldiği zaman listenin açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Dursun Özbek'in konuyla ilgili, "Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

REKOR OYLA BAŞKAN OLMUŞTU

2024 seçimlerinde 3 bin 343 oy alarak Galatasaray tarihinin en fazla oy alan başkanı olan Dursun Özbek, üyelerden gördüğü yüksek teveccühün de etkisiyle yeniden adaylık kararını resmileştirmeye hazırlanıyor.