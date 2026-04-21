Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara geçtiğimiz gün bir yenisi eklendi.

Rüşvet, yolsuzluk ve tacizin sarmal haline geldiği CHP'li belediyelerden Ataşehir, son operasyonun yapıldığı yer oldu.

Belediye yönetimi ve ilgili birimlerde örgütlü bir yapı kurulduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 18 Nisan gecesi saat 01.00’de düğmeye basılmasının ardından eş zamanlı baskınlarda, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ONURSAL ADIGÜZEL DAHİL 19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Adıgüzel'in de dahil olduğu 19'u hakkında tutuklama talep edilirken Ataşehir Plan Proje Müdürü Nimet Karademir için ise adli kontrol talep edildi.

7 MİLYON DOLARLIK İSKAN TALEBİ DOSYAYA GİRDİ

Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için belediye tarafından 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu değerlendirildi.

Ruhsat ve iskan işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddiaları, dosyanın ağırlığını daha da artırırken ortaya çıkan rakamlar soruşturmanın en çarpıcı noktası oldu.

HEDİYE KARTLARI VE LÜKS CİHAZLAR ÜZERİNDEN RÜŞVET

Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın sadece şoförünün evinde yapılan aramada bile yüzlerce A101 ve BİM hediye kartı ele geçirilirken bununla birlikte bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı temin edildiği ve aramalarda bu ürünlerin bir kısmına el konulduğu belirlendi.

Rüşvetin sadece nakit değil farklı araçlarla da sistematik şekilde elde edildiği belirlenirken bu durum rüşvet çarkının çeşitliliğini gözler önüne serdi.

SUÇA KARIŞANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı, detaylı şekilde tespit edildi.

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.