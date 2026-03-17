Akın Gürlek, Özgür Özel'in iddialarına cevap verdi! Yasal süreç başlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarını ortaya çıkaran Akın Gürlek, CHP tarafından uzun zamandır hedef gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine gelmesinin ardından CHP'nin saldırıları daha da arttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Akın Gürlek ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Gürlek'in mal varlığıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunan Özgür Özel'e cevap gecikmedi.

"AÇIK BİR ALGI OPERASYONU"

Adalet Bakanı Adalet Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı ve şunları söyledi.

"Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur.

"MAL VARLIĞINI DÜZENLİ ŞEKİLDE YETKİLİ MAKAMLARA SUNMAKTAYIZ"

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

"TAPU KAYITLARINDA KARŞILIĞI OLMAYAN HAYAL ÜRÜNÜ İDDİALAR"

Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

YASAL SÜREÇ BAŞLIYOR

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

AKIN GÜRLEK NEDEN CHP'NİN HEDEFİNDE

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu dönemde başlattığı soruşturmalarla dikkatleri üzerine çeken bir isim oldu.

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklara ilişkin titiz yürütülen soruşturmalarla milletin paralarının çalınmasının önüne geçildi.

Sistem adı altında Türkiye'nin kalbi olan megakent İstanbul'u adeta haraca bağlayan yapının tamamı Akın Gürlek'in başlattığı soruşturmayla deşifre edildi.

İstanbul'daki kirli düzenin çökmesiyle birlikte Türkiye'yi ele geçirme operasyonu da akamete uğradı.

Tüm planların bozulmasında başrol oynayan Akın Gürlek, bu nedenle CHP içerisindeki İmamoğlu'na yakın cephe tarafından sürekli hedef tahtasına yerleştiriliyor.