Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının iptali için dava açıldı

11 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı olarak atandı.

TBMM'de gerçekleştirilecek yemin töreninde ise gergin dakikalar yaşandı.

KÜRSÜ İŞGALİ GİRİŞİMİ BAŞARISIZ SONUÇLANDI

CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etme girişiminde bulunarak, törenin gerçekleşmesine engel olmaya çalıştı.

Ancak bu girişim, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yeminlerini etmesiyle, başarısız olarak sonuçlandı.

GÜRLEK'İN ATANMA KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Akabinde, Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Kurucu (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve beraberindeki bir grup avukat, Gürlek'in atanmasına ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay önünde açıklama yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu, Gürlek'in resmi görevi sona ermeden Adalet Bakanı olarak atanmasının, Anayasa'nın 140. maddesindeki 'ikinci görev yasağı'na açıkça aykırı olduğunu savundu.

"ATANMA ANI, HAK VE SORUMLULUKLARIN BAŞLADIĞI ANDIR"

Eminağaoğlu, şunları kaydetti:

Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yerleşik kararlarına göre milletvekili seçilme anı oy vermenin bittiği andır.



Yani kesin seçim sonuçlarının açıklanması, mazbata alınması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin yapılması gibi işlemler kurucu işlemler değil, sonuca etkili işlemler değildir.



Bu bağlamda bakan olarak atanma anı, bakanlık hak ve sorumluluklarının başladığı andır.



Meclis'teki yemin etme anının hukuki olarak bakanlık sıfatının başlamasıyla hiçbir ilgisi yoktur.

"GÖREVİ BAŞLADIĞI İÇİN İPTAL İSTEMİYLE BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Dolayısıyla Resmi Gazete'de atanma işleminin yayımlanması ile bakanlık görevi başlamış ve ikinci görev yasağına aykırılık ortaya çıkmıştır.



Bu nedenle Akın Gürlek’in atanma işlemi anı itibarıyla bakanlık görevi başlamış olduğu için bu yönden iptal istemiyle başvurumuzu yaptık.



Kaldı ki tüm bu durumlar gözetilmeden bir an için Akın Gürlek'in bakan olarak atanması ile savcılık görevinin sona erdiği kabul edilecek olsa, o durumda da Akın Gürlek'in Anayasa'nın 139. maddesinde belirtilen savcılık görevinden azli, yani savcılık görevinin sonlandırılması söz konusu olacaktır ki bu Anayasa'ya göre yasaktır, aykırıdır.



Bir idari işlemle savcılık görevi sonlandırılamaz.



Hiç kimse savcılıktan azledilemez. Bu yönüyle de Anayasa’ya aykırılık ortaya çıkmış, bu da ayrıca iptal nedeni yapılmıştır.

"GÜRLEK'İN ADALET BAKANI OLARAK ATANMASI ANAYASA'YA AYKIRIDIR"

Gürlek'in, Adalet Bakanı olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri süren Eminağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Atama işlemi denilse de yapılan hukuka tecavüzdür. Anayasa'nın egemenlik başlığını taşıyan 6. maddesinde 'Hiç kimse kaynağını Anayasa'dan almayan devlet yetkisi kullanamaz' denmektedir.



Anayasa'nın ilgili maddelerinde Cumhurbaşkanı'nın bakan atama ve bakanları görevden alma yetkisinden söz edilmektedir.



Cumhurbaşkanı'nın bir bakanı atayabilmek için bir başka bakanın görevden affı ve bu affın kabulü gibi Anayasa'da yer almayan bir durumdan da atama kararnamesinde söz edilmişti.

"GÜRLEK, KENDİSİ HAKKINDAKİ SUÇ DUYURULARINA DA KENDİSİ BAKACAKTIR"

Gürlek'in, Adalet Bakanı olarak HSK Başkanlığı da yapacağanı hatırlatan Eminağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: