Akın Gürlek'ten 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü paylaşımı

15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 2022'de ilan edildi.

Müslüman karşıtlığı, nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla özel bir gün olarak kutlanıyor.

2019'da Yeni Zelanda'daki Christchurch cami saldırıları anısına seçilen bu tarih, küresel barış ve hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlıyor.

"İSLAMOFOBİ, AÇIK BİR DÜŞMANLIĞI İFADE EDEN, CİDDİ BİR SORUNDUR"

Adalet Bakanı Gürlek de bu güne özel bir paylaşım yaptı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası platformlarda çoğu zaman 'İslamofobi' olarak adlandırılan olgunun, gerçekte yalnızca bir korkuyu değil, önyargıyı, ayrımcılığı ve açık bir düşmanlığı ifade eden ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

"KİŞİNİN İNANCI İLE HEDEF ALINMASI, İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAZ"

'Fobi' kavramının esasen bir korkuyu tanımlarken, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutumun, bir korkudan ziyade İslam'a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçimi olarak ortaya çıktığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

Bu nedenle mesele yalnızca bir 'korku' değil, çoğu zaman İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığıdır.



Minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymak korkuyla açıklanabilecek bir tutum değildir.



Bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınması, ibadet mekanlarının, sembollerinin ve değerlerinin aşağılanması insan onuruyla bağdaşmaz.

"TÜRKİYE OLARAK, İSLAM DÜŞMANLIĞINA KARŞI EŞİTLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir.



Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek, farklılıkları zenginlik olarak gören, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.



Türkiye olarak, İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.