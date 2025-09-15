Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesi için geri sayım başladı

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası süren santralde çalışmaların dört ünite üzerinde eş zamanlı sürdüğünü belirterek, özellikle birinci ünitede devreye alma sürecinin hızla ilerlediğini açıkladı.

BİRİNCİ ÜNİTE DEVREYE ALMA ÇALIŞMALARI

Butckikh, ilk reaktörde önceliğin devreye alma testleri olduğunu söyledi:

Şu anda sistemlere ait tüm ekipman testlerden geçiyor, işleyişler kontrol ediliyor ve güvenli işletmeye hazırlık yapılıyor. Bu sürecin ardından işletmeye alma aşamasına geçeceğiz.

Santraldeki sistemlerin bir kısmının normal işletme, bir kısmının ise güvenlik işleviyle çalışacağını kaydeden Butckikh, testlerin santralin gelecekteki güvenli işletimi için kritik rol taşıdığını vurguladı.

"SANTRAL HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERECEK"

Butckikh, yapılan testlerin yalnızca teknik kontrollerden ibaret olmadığını, aynı zamanda santralin güvenlik standartlarını da ortaya koyduğunu belirtti:

Çalışmalar, nükleer santralin gelecekte ne kadar güvenli işletileceğini gösteren en önemli aşamadır. Devreye alma sürecinin tamamlanması, santralin faaliyete tamamen hazır olduğunu gösterecek.

Testlerin ardından taze nükleer yakıt yüklenmesi, reaktörün minimum güç seviyesine ulaşması, türbinin devreye alınması ve tüm işletme modlarının kontrol edilmesinin ardından santralin ticari üretime başlayacağı ifade edildi.

İKİNCİ ÜNİTE ÇALIŞMALARI TAKVİME UYGUN

Akkuyu NGS’nin ikinci ünitesinde de çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini söyleyen Butckikh, kritik bir dönüm noktasına yaklaşıldığını açıkladı:

İkinci ünitede ana sirkülasyon boru hattının kaynağına başlanacak. Bu, soğutucu dolaşımının güvence altına alınması anlamına geliyor. Ayrıca yakın zamanda iç koruma kabuğunun kubbesi tamamlanacak.

Ünite içinde türbin salonunda montaj çalışmalarının devam ettiği, turbo jeneratör ekipmanlarının kurulumunun sürdüğü de aktarıldı.

YERELLEŞTİRME ORANI, BEKLENENİN ÜZERİNDE

Butckikh, projede Türk şirketlerinin katılımının beklenenden fazla olduğunu vurguladı:

Başlangıçta yaklaşık 400 Türk firmasının katkısı öngörülüyordu. Bugün ise 2 bin civarında tedarikçi ve yüklenici projeye dahil oldu. Yerelleştirme oranı planlananın üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca yeni Türk şirketlerinin projeye katılımı için çalışmaların sürdüğü, ürün çeşitliliğinin artırılacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Toplam dört üniteden oluşacak santralde her reaktörün 1200 megavat kapasiteye sahip olacağı belirtildi. İlk ünitenin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin birer yıl arayla işletmeye alınması hedefleniyor.

Tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak Akkuyu NGS’nin işletme ömrü 60 yıl olarak planlanıyor. Bu sürenin 20 yıl daha uzatılma imkanı da bulunuyor.