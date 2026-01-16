Eyüpspor'a kayyum atandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme...

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil toplam 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

KAYYUMLARA DEVREDİLECEK

Hakimlik kararıyla, söz konusu şirketlerin yönetimi geçici olarak atanacak kayyumlara devredilecek.

Kararın, yürütülen soruşturmanın kapsamına göre alındığı ve sürecin denetim altında yürütüleceği bildirildi.

FAALİYETLER YASAL ÇERÇEVEDE DEVAM EDECEK

Eyüpspor yönetimi ve ilgili şirketlerde kayyum atamasının, mali ve idari denetimlerin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kararın ardından kulüp ve şirketlerin faaliyetlerinin yasal çerçevede devam etmesi bekleniyor.

KAYYUM ATANANLARIN TAM LİSTESİ

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor ile birlikte kayyum atanan atanan şirketler ise şu şekilde:

1-) Eyüpspor

2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD

5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD

6-) Easy Drive Filo AŞ

7-) Metal Oto Ticaret AŞ

8-) Metal Mimarlık AŞ

9-) Metal Havacılık AŞ.