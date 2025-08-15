AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul, son günlerde etkili olan poyraz fırtınasının gölgesinde zor günler geçiriyor.

Meteorolojik tahminler, fırtınanın bugün hızını artırarak kent genelinde etkisini daha yoğun hissettireceğini gösteriyor.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAKLIKLAR BİR NEBZE DÜŞECEK

İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.