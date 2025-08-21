Abone ol: Google News

Aksaray'da bilim kurgu filmlerindeki araçları andıran otomobil trafikten menedildi

Modifiye ettiği aracıyla sosyal medyada çok konuşulan otomobile trafik cezası kesildi. Mad Max filmindeki araçlara benzetilen araç trafikten men edildi. Ayrıca aracın sahibinin ehliyetine de iki ay el konuldu.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 09:15

Aksaraylı Mad Mex'e kötü haber...

Otomobil tutkunu Fatih Mutlu, 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını, motor ve şasi bölümünü genişleterek, son 6 ay yaptığı modifiyeyle, kurgu filmlerindeki araçlara benzetti.

TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mutlu'nun aracını trafikten menetti.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Mutlu hakkında, modifiye araç kullandığı için 8 bin 306 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 100 ceza puanını doldurduğu için de psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

"HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK"

Mutlu aracına ilişkin şunları söyledi:

Kendi geliştirdiğim bir araçtır. 500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü'nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum. 6 ay gece gündüz çalışarak, kendim tasarlayıp bu hale getirdim. Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum. Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi ise güçlendirilmiş şasidir.

