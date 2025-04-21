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İHA

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücü trafik kazasına neden oldu.

Y.K. idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İ.K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.