Aksaray'da kazada 2 jandarma personeli şehit oldu: Gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandılar

Aksaray'dan sabah saatlerinde acı haber geldi...

Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, minibüs, aynı yönde seyreden jandarma aracına arkadan çarptı.

2 ŞEHİT, 1 VEFAT

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre jandarma aracındaki bir asker ile minibüsteki bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan bir diğer askeri personel, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ŞEHİTLERİN TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA GETİRİLDİ

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ile Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir için Aksaray’da uğurlama töreni düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, sirenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene;, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tuğgeneral Tolga Çemrek, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Aksaray İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayar ve İl Emniyet Müdürü Bekir Demir katıldı.

Ayrıca şehit aileleri, yakınları, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu başkanları da hazır bulundu.

ŞEHİT CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Törende şehitlerin özgeçmişinin okunması ve Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın yaptığı dua sonrası helallik istenmesinin ardından şehit cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'ye, Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderildi.