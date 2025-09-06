Alaattin Köseler hakkında tutuklama kararı

Alaattin Köseler hakkında son dakika gelişmesi...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEBİ

Duruşma savcısı tarafından sanık Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanması talep edilmişti.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı ise sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istemişti.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılık itirazda bulunmuştu.

Konuya ilişkin geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi yaşandı...

ALAATTİN KÖSELER İÇİN YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Yaşanan gelişmede mahkeme, savcılığın tahliye kararına itirazı kabul etti.

Alaattin Köseler için tutuklama kararı verildi.

2 gün önce tahliye edilen Köseler'in evinde yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.