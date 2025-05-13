ALES başvuruları başladı
AA

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES); yılda üç kez, 81 ilde düzenleniyor.

Milyonlarca adayın beklediği sınav için süreç resmen başladı.

BAŞVURU ALIMI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Temmuz’da yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

21 MAYIS SON

Adayların başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 6 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir