Alevi dernekleri, Munzur Gözeleri’nin girişine mescit yapılmasına tepki gösterdi

Tunceli'nin Ovacık bölgesindeki Munzur Gözeleri’nin girişine mescid yapıldı.

Yapılan bu mescid Alevi derneklerinin tepkisini çekti...

Alevi dernekleri, mescidin yapılması ve ibadete açılmasının ardından bir bildiri yayınlayarak durumu kabul etmediklerini belirtti.

"ALEVİ İNANCINI HEDEF ALIYORSUNUZ"

Tunceli'nin Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Turistlerin de uğrak yeri olan Munzur Gözeleri'ne mescid yapılmasına tepki gösteren Alevi dernekleri, "Kutsallarımıza saldırarak barış tesis edilemez. İnançlara ve kimliklere saygı olmadan gerçek barış olmaz" ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan bildiride ayrıca Alevi inancının hedef alındığı da belirtildi.

"KINIYORUZ"

Yayınlanan bildirinin sonunda ise "Munzur Gözeleri’ne mescit açılmasını ve inancımıza yönelik tüm bu asimilasyon politikalarını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.