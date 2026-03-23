Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada yeni gelişme...

İstanbul Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kundakçı'nın cenazesi memleketi Sakarya’da toprağa verilmişti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K., M.R., H.C.A., M.K. ve E.T.'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Zuhal Kalaycıoğlu ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile M.R., H.C.A., M.K. ve E.T. tutuklandı.