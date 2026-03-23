Erol Köse hayatını kaybetti: Beddua mesajları ardı ardına geldi

Türkiye, yeni haftanın ilk gününde beklenmedik bir ölüm haberi ile sarsıldı.

Magazin camiasının önemli isimlerinden olan Müzik yapımcısı, TV programcısı, magazin dünyasının bir dönemine damga vuran isimlerden Erol Köse, Maslak'taki 16. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Köse’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÜST ÜSTE BEDDUA MESAJLARI

Ünlü ismin ölümünün ardından sanat ve magazin dünyasından birçok isim Köse'nin aleyhinde mesajlar paylaştı.

"ONUN YÜZÜNDEN 100 MİLYON TL'LİK ARAZİM GİTTİ"

Şarkıcı Rober Hatem, Köse için 'Allah günahlarını affetsin' dedi.

Köse'nin birçok insanın canını yaktığını belirten Hatemo, "Onun yüzünden 100 milyon TL değerindeki arazim gitti. Alaçatı’daki arazi Erol Köse yüzünden bana yar olmadı." ifadelerini kullandı.

"KIRILDIĞIM ZAMANLAR OLDU"

Vefat etmiş birinin arkasından konuşmak istemediğini söyleyen şarkıcı Doğuş, "Kırıldığım zamanlar oldu.

Yine de hakkımı helal ediyorum. Allah günahlarını affetsin." şeklinde konuştu.

"TACİZ ETTİĞİN SANATÇI KADINLAR BAŞKA HİKAYE"

Şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş da Köse'ye tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Taş açıklamasında şunları kaydetti:

Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı!



Seda Sayan’a pornocu yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!

"ÇOK BEDDUA ETTİM ZAMANINDA"

Köse'ye daha önce 'şerefsiz adam' diyen ve intihar etmesini söyleyen şarkıcı Seda Sayan da bir açıklamada bulunarak "Çok beddua etmiştim. Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında.

Ne diyeyim" ifadelerine yer verdi.

"GENÇLİK YILLARIMDA HAYATIMI MAHVETTİN"

Gelinim Olur Musun yarışmasından tanınan Sinem Umaş, ise Köse'nin gençlik yıllarında hayatını mahvettiğini söyledi.

Umaş açıklamasında, "Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol köse" dedi.