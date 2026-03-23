Erol Köse'nin evinden not çıktı: Mecburdum, sorumluluk benim

Sanat camiasının acı kaybı...

Magazin camiası, çarpıcı bir ölüm haberiyle karşı karşıya kaldı.



Müzik yapımcısı, TV programcısı, magazin dünyasının bir dönemine damga vuran isimlerden Erol Köse, Maslak'taki 16. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu.

Notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın" yazdığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

3 AYDIR EVDEN ÇIKMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.