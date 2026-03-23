Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 10 kişi adliyede

Türkiye'nin takip ettiği cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve bunun için arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi.

Ancak bu yardım, Kundakçı'nın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ümraniye'de, park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, ağır yaralandı.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Ağır yaralanan ancak kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kundakçı'nın ölümüne ilişkin aralarında cinayet zanlısı olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

'CİNAYETE AZMETTİRMEK' SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan incelemede şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, cinayet esnasında olay yerinde arabanın içinde bulunduğu tespit edildi.

Bu gelişme sonrası Cinayet Masası Polisleri, Kalaycıoğlu hakkında 'cinayete azmettirmek' suçundan işlem başlattı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Vahap Canbay’ın polis merkezinde tanık sıfatıyla yaptığı açıklamada, saldırının Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ EMEKLİ POLİS ÇIKTI

Gözaltındaki şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ek gözaltı talep edilirken, dosyaya giren bilgilerden biri dikkat çekti.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; yakalanan şüphelilerden birinin, emekli polis olduğu ortaya çıktı.