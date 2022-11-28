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    Ali Babacan, sokak köpeklerinin saldırılarını ekonomiye bağladı

    Ali Babacan, sokak köpeklerinin saldırılarını ekonomiye bağladı

    Sokak hayvanlarının ölüme sebebiyet veren saldırılarını katıldığı bir programda ekonomiye bağlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ““Aç kalıyorlar hayvanlar, ne yapsınlar?” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:51
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    Türkiye’de sokak köpeklerinin saldırıları yüzünden ölümler gün geçtikçe artıyor.

    Buna rağmen hayvansever kimlikleri ile ön plana çıkanlar, protestolar düzenliyor, suçlu arıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla barınaklara toplanması istenen sokak hayvanları için adeta fikir savaşları çıkmış durumda…

    Köpek saldırılarını ekonomiye bağladı

    Durumun vahameti gitgide artarken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan ilginç bir yorum geldi.

    Babacan, sokak köpeklerinin saldırılarını ekonomiye bağladı…

    Ali Babacan: Ekonomik şartlar kötüleştiği için sokak hayvanları saldırıyor VİDEO

    “Aç kalıyorlar, ne yapsınlar?”

    Katıldığı bir programda yöneltilen soru üzerine konuşan Babacan, “Ekonomik şartlar iyi olduğu dönemde bu sorunlar azdı. Bu sokak hayvanlarının insanlara, çocuklara yönelik saldırıları var. Çünkü beslenemiyor hayvanlar. Ekonomik şartlar iyiyken daha rahat beslenme imkanları vardı. Ekonomik şartlar kısıldıkça aç kalıyorlar sokakta, öyle bir sorunları var. İnsanlara saldırmalarının altındaki büyük şey açlık… Ne yapsınlar?” dedi.

    Ali Babacan, sokak köpeklerinin saldırılarını ekonomiye bağladı #1


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