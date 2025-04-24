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Türkiye genelinde yasa dışı bahse ve dolandırıcılık suçlarına karşı verilen mücadele, kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

"DÜZENLEDİĞİMİZ OPERASYONLARDA 182 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 20 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Özel harekat polislerince 217 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 182 şüpheli yakalandığını belirten Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mersin merkezli 20 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 128'i tutuklandı. 40'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muş, Uşak, Yalova, Gaziantep ve Osmaniye'de "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik 217 farklı adrese eş zamanlı olarak özel harekat ve 'drone' destekli operasyonlar düzenlendi.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Yasa dışı bahis suçunun sadece bireyin değil, toplumun geleceğini tehdit ettiğini belirten Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: