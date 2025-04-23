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AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı.

Bakan Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"ATATÜRK, 23 NİSAN'I 'ÇOCUKLARIMIZ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR' DİYEREK TÜM ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİ"

Gazi Meclis'in bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİYLE, ÇOCUKLARIMIZIN UMUTLARINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

BAYRAMA ÖZEL KLİP

Yerlikaya, paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.