İHA

Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

42 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

"ŞÜPHELİLERİN, 214 MİLYON 535 BİN TL DEĞERİNDE SUÇ GELİRİNİ BANKA VE KRİPTO VARLIK BORSALARINA AKTARDIĞI TESPİT EDİLDİ "

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı. MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin TL değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi.

"DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLME İŞLEMLERİ DERHAL BAŞLATILDI"

Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti: