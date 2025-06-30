Ali Yerlikaya'dan devam eden yangınlara ilişkin bilgilendirme

Son günlerde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan yangınlar endişelendiriyor...

Son olarak İzmir, Bilecik ve Hatay'da çıkan yangınlar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşım ile son durumu değerlendirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı." dedi.

AFAD TARAFINDAN 2 VALİLİĞE ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Bakan Yerlikaya, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

-İlk belirlemelere göre;



Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır;



İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.



-Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı.



-AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDADIR"