Haber Merkezi

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle dolandırıcılara geçit vermiyor.

Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara yönelik çalışmalar, ekiplerce başarıyla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, örgüt üyesi 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 1 MİLYAR 398 MİLYON TL'LİK PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ"

Yakalanan 41 şüphelinin 38'inin tutuklandığını duyuran Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı.



Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.'nin elebaşılığını yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 41 şüpheli yakalandı.



38'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 milyar 398 milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi.

"8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ"

Operasyonların eş zamanlı olarak 8 ilde gerçekleştirildiğini bildiren Yerlikaya, şu sözleri kullandı:

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları, vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekaletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, ikna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

"KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadeleye devam edildiğini söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: