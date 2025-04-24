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Haber Merkezi

Vatandaşların cebine göz diken dolandırıcılara karşı güvenlik güçlerinden kararlı bir hamle geldi.

Kara Vatan’da olduğu gibi “Siber Vatan”da da suçun izini süren jandarma, Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyona imza attı.

Antalya merkezli 13 ilde, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

139 DOLANDIRICI YAKALANDI

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmalarıyla 139 şüpheli yakalandı.

VATANDAŞLARI 1.2 MİLYAR TL DOLANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında, 450 bin GSM hattının 22 kişilik bir çete tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

MASAK ile yürütülen 8 aylık ortak çalışma neticesinde, ülke genelinde 45 bin 663 dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirildiği, bu yolla yaklaşık 1.2 milyar TL’lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

SİBER DOLANDIRICILARA BİR DARBE DAHA VURULDU

Başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşlarımızı 1.2 milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı. Antalya merkezli 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlediğimiz operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı.

13 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

450 bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

"VATANDAŞI 1.2 MİLYAR TL ZARAR UĞRATTIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1.2 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin;

Sahte E-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri,

“Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür” şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve

Sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi.

Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım

Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da çıkmaz denilen sokaklarda, Aziz Milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."