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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla trafikte aşırı hızın tehlikelerine dikkat çekti.

1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekipleri ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla hız ihlali yapan sürücülere toplam 4 milyon 119 bin 171 işlem yapıldığını açıklayan Yerlikaya, "Hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar” diyerek sürücüleri uyardı.

"ÖNCELİĞİNİZ HIZ DEĞİL, GÜVENLİK OLSUN"

Araç kullanırken hız sınırlarına dikkat etmenin hayati önemine dikkat çeken Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Aşırı hız, trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor.



1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; HIZ ihlali ile ilgili toplam: 2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı.



Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden ise (EDS) toplam: 1 milyon 992 bin 787 adet işlem yapıldı.



Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar.



Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun.

"YOLCULUKLAR SİZİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"

Bakan, 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise 3 milyon 641 bin 525 aracın kontrol edildiğini ve çeşitli ihlallerden dolayı 524 bin 100 araca işlem uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: