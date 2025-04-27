İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla trafikte aşırı hızın tehlikelerine dikkat çekti.
1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekipleri ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla hız ihlali yapan sürücülere toplam 4 milyon 119 bin 171 işlem yapıldığını açıklayan Yerlikaya, "Hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar” diyerek sürücüleri uyardı.
"ÖNCELİĞİNİZ HIZ DEĞİL, GÜVENLİK OLSUN"
Araç kullanırken hız sınırlarına dikkat etmenin hayati önemine dikkat çeken Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
Aşırı hız, trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor.
1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; HIZ ihlali ile ilgili toplam: 2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı.
Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden ise (EDS) toplam: 1 milyon 992 bin 787 adet işlem yapıldı.
Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar.
Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun.
"YOLCULUKLAR SİZİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"
Bakan, 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise 3 milyon 641 bin 525 aracın kontrol edildiğini ve çeşitli ihlallerden dolayı 524 bin 100 araca işlem uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Trafik Denetimleri Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 641 bin 525 araç denetlendi.
Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar), mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.
Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
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