Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da makas atan sürücüye idari para cezası uygulandı

Trafik magandalarına geçit yok.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyle ilgili harekete geçildi.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK PAYLAŞTI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, trafikte makas atan sürücünün videosunu paylaşarak, "Mevcut kanuna göre makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu araç sürücüsüne yalnızca idari yaptırım uygulandı. Hem ehliyeti cebinde kaldı hem de hala aracını kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin TBMM'nin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geldiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti: