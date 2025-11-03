Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da makas atan sürücüye idari para cezası uygulandı

- İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası verildi.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, makas atan sürücüyle ilgili sosyal medya üzerinden "Gereği yapıldı" açıklamasını yaptı.
- Yerlikaya, yeni kanun teklifiyle makas atan sürücülere daha caydırıcı cezaların geleceğini belirtti.
Trafik magandalarına geçit yok.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyle ilgili harekete geçildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK PAYLAŞTI
Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, trafikte makas atan sürücünün videosunu paylaşarak, "Mevcut kanuna göre makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu araç sürücüsüne yalnızca idari yaptırım uygulandı. Hem ehliyeti cebinde kaldı hem de hala aracını kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.
"İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"
Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin TBMM'nin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geldiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U. yakalandı. Gereği yapıldı. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.
Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız.