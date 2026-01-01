Yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışı başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılın ilk günü sabah güneşli ve soğuk havaya uyanan İstanbullular, öğleden sonra aniden bastıran ve bazı bölgelerde etkili olan kara teslim oldu.

İstanbul'da soğuk havanın etkisine giren kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.

ARAÇ VE ÇATILAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu kentte ormanlar, park halindeki otomobiller ile binaların üstleri ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

METEROLOLOJİ'YE GÖRE İSTANBUL BUGÜN KAR YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahminine göre İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ve hava sıcaklığı 3 derece olarak gözlemleniyor.

AVRUPA YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI DAHA ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Sultangazi, Şişli, Beyoğlu, ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor.

Fatih'teki Sultanahmet Meydanı ile çevresindeki tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler, yılın ilk kar yağışının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Beşiktaş Ortaköy’de de kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte etraf beyaza büründü. Vatandaşlar karın tadını çıkardı.

EYÜPSULTAN'DA KAR YAĞIŞI; ARAÇLAR YOLDA KALDI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece aralıklarla süren kar yağışı öğle saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. TEM Otoyolu Hasdal mevkii yan yolda bazı araçlar yolda kalırken, kimi araçlar ise karla kaplı yolda kaydı.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR KAYDI

TEM Otoyolu Hasdal mevkii yan yolda otomobiller yoğun kar yağışı sonrası ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar yolda kalırken, kar lastiği olmayan araçlardan bazıları ise kaydı. Bazı sürücüler ve çevredekiler yolda kalan araçları iterek ilerlemelerine yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ASYA YAKASI'NDA BEYAZA BÜRÜNEN YERLER

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar, Çekmeköy ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.

Ümraniye Millet Bahçesi ile çevresinde etkili kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Üsküdar ile Beylerbeyi çevresinde yoğun kar yağışına rağmen yürüyüş yapanlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

BEYKOZ'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Beykoz'da caddelerde biriken yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar küreme araçlarının ve ekiplerin yolu açmasını beklemek zorunda kaldı.

İSTANBUL'DA YILIN İLK KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GİDEREK ARTIRIYOR

İstanbul Havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu Riva Gişeleri, Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktalarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, dörtlülerini yakarak dikkatli ve yavaş şekilde ilerledi.

TRAFİK AKSADI

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU İLÇELER

Başakşehir,

Arnavutköy,

Eyüpsultan,

Beşiktaş,

Şişli,

Beyoğlu,

Sultangazi,

Sarıyer,

Kağıthane,

Beykoz,

Şile,

Üsküdar

Ümraniye,

Çekmeköy.