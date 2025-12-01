Ali Yerlikaya duyurdu: Sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüpheli yakalandı Sosyal medya hesapından yaptığı paylaşımda bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin Karaman'da yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notunu düştü.