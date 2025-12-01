Ali Yerlikaya duyurdu: Sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin Karaman'da yakalandığını açıkladı.
- Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gereği yapıldı" ifadesine yer verdi.
- Olay, sosyal medya üzerinden kamuoyunun gündemine gelmişti.
Sosyal medyada gündem olan olay için harekete geçildi.
Söz konusu gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya, Karaman'da gerçekleşen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"SİBER SUÇLARLA MÜCADELE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENDİ"
Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 'bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı' Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir.
ENGELLİ RAPORU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (engelli raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır.