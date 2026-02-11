Devlet Bahçeli'den TBMM'deki kavga sonrası CHP'ye sert tepki

İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi..

Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek, bugün TBMM'de yemin ederek göreve resmen başladı.

Ancak Genel Kurul'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin etmek üzere kürsüye gelmesi sırasında tansiyon yükseldi.

CHP’li milletvekilleri, kürsüyü işgal ederek bakanların yemin etmesine engel olmak istedi.

AK Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

Yaşanan olay sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki geldi.

MHP'nin yeni bakanların arkasında olduğunu vurgulayan Bahçeli, "CHP'nin kürsü işgali haklı ve maruz görülemez. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın siyasetle ilişkisi yoktur" dedi.

"BU NOBRAN TAVRIN NE SİYASETLE NE DE DEMOKRASİYLE İLGİSİ YOKTUR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Bir yanda yürürlükteki Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir.



Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.



Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir.



Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur.



CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır.