Milletvekilleri etten duvar ördü: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin etti Adalet Bakanlığı görevini devralan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi, yemin etmek üzere TBMM'ye gelirken AK Partili vekiller yemin törenine engel olmak isteyen CHP'li vekillere karşı kürsünün etrafında duvar ördü.