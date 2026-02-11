Milletvekilleri etten duvar ördü: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin etti

- Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TBMM'de yemin etti.
- CHP'li vekiller yemin törenine engel olmak isteyince, AK Partili vekiller kürsünün etrafında etten duvar ördü.
- Çıkan arbedenin ardından yeni bakanlar yeminlerini tamamladı.
Meclis'te gergin dakikalar...
Kabine'de bazı değişiklikler yaşandı.
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.
Bakanlıklarda düzenlenen törenlerle görev teslimi yapılan yeni bakanlar daha sonra yemin etmek üzere TBMM'ye geldi.
GERGİN ANLARA SAHNE OLDU
Öte yandan törende CHP'li vekiller Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesine engel oldu.
CHP'li vekillerin müdahale çabası sonucu çıkan arbedede yumruklar havada uçuştu.
ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ
Daha sonra AK Partili vekiller bakanların yemin edebilmesi için kürsünün etrafını sardı.
Vekillerin etten duvarının ardından Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin ederek görevlerine başladı.
ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU
Yemin sırasında AK Partili vekiller Gürlek ve Çiftçi'yi alkış yağmuruna tuttu.
Meclis Başkanvekili Bozdağ, yeminlerin ardından birleşime 15 dakika ara verdi.