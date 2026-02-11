Abone ol: Google News

Milletvekilleri etten duvar ördü: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin etti

Adalet Bakanlığı görevini devralan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi, yemin etmek üzere TBMM'ye gelirken AK Partili vekiller yemin törenine engel olmak isteyen CHP'li vekillere karşı kürsünün etrafında duvar ördü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 18:13 Güncelleme:
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TBMM'de yemin etti.
  • CHP'li vekiller yemin törenine engel olmak isteyince, AK Partili vekiller kürsünün etrafında etten duvar ördü.
  • Çıkan arbedenin ardından yeni bakanlar yeminlerini tamamladı.

Meclis'te gergin dakikalar...

Kabine'de bazı değişiklikler yaşandı. 

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Bakanlıklarda düzenlenen törenlerle görev teslimi yapılan yeni bakanlar daha sonra yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. 

GERGİN ANLARA SAHNE OLDU

Öte yandan törende CHP'li vekiller Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesine engel oldu. 

CHP'li vekillerin müdahale çabası sonucu çıkan arbedede yumruklar havada uçuştu. 

Bakanların yemin töreni öncesi Meclis'te yumruklu kavga çıktı Bakanların yemin töreni öncesi Meclis'te yumruklu kavga çıktı

ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

Daha sonra AK Partili vekiller bakanların yemin edebilmesi için kürsünün etrafını sardı. 

Vekillerin etten duvarının ardından Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin ederek görevlerine başladı. 

Milletvekilleri etten duvar ördü: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin etti Milletvekilleri etten duvar ördü: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin etti

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU

Yemin sırasında AK Partili vekiller Gürlek ve Çiftçi'yi alkış yağmuruna tuttu. 

 Meclis Başkanvekili Bozdağ, yeminlerin ardından birleşime 15 dakika ara verdi.

Gündem Haberleri