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Haber Merkezi

Türkiye terör belasından kurtuluyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle, Terörsüz Türkiye hedefinin ilk adımı atıldı.

İmralı'da gerçekleşen görüşmeler sonrası Abdullah Öcalan, PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısında bulundu.

BEKLENEN FESİH KARARI GELDİ

Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK, 12. kongresini toplayarak nihai kararı duyurdu.

Örgüt, fesih kararı aldıklarını ve silah bıraktıklarını duyurdu.

"KARDEŞLİĞİN ÖNÜNÜ AÇAN TARİHİ BİR ADIM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından bazı bölümlerin bulunduğu ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden 2002 ve 2025 yılını gösteren görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

"GELİNEN NOKTA TÜRK'ÜYLE, KÜRT'ÜYLE 86 MİLYONUN İRADESİNİN ZAFERİDİR

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlılığıyla tarihi bir kapı aralandı. Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir. Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır."