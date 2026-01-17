İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Batı Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da da sağanak yağış ve düşük sıcaklıklar hakim olmaya devam ediyor.

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan resmi duyuruya göre, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞACAK

Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Dalga yüksekliği 1-2 metre, batıda yer yer 3 metreye ulaşabilecek.

FIRTINA HAFTANIN İLK GÜNÜNDE DEVAM EDECEK

19 Ocak'ta ise rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batıda kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde devam edecek; dalga yüksekliği 2-3 metre, yer yer 3,5 metreye çıkabilecek.

Her iki gün de çok bulutlu hava, aralıklı yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor.

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN' ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı, balıkçılık ve kıyı faaliyetlerinde aksamalar yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını vurguladı.

Uyarılarda, fırtına nedeniyle olası kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

MGM'nin haftalık tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, ancak fırtına özellikle deniz bölgelerini etkileyecek.