Tunceli Valiliği'nden "mahsur kaldık" paylaşımına yalanlama

Türkiye'nin doğusu, soğuk havadan ve kar yağışlarından her yıl olduğu gibi bu yıl da nasibini aldı.

Yağan karın metrelerce yüksekliğe ulaştığı Tunceli de bu kentlerden biri.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Tunceli'de yağan kar nedeniyle mahsur kaldıklarına dair paylaşımlarda bulunarak yardım çağrısında bulundu.

Konuya el koyan Tunceli Valiliği ise konunun aslının başka olduğunu ortaya koydu.

ACİLİYET OLMADIĞI TEYİT EDİLDİ

Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bazı sanal medya hesapları üzerinden ‘3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, hasta var’ şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerde, hayati bir aciliyetin bulunmadığının teyit edildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, paylaşımların vatandaşların insani ve merhamet duygularını istismar edecek şekilde baskı oluşturduğu, bu nedenle ekiplerin çalışma programının aksadığı vurgulandı.

‘ELEKTRİK VE İNTERNET MEVCUT, SAĞLIK AÇISINDAN ACİL BİR DURUM YOK’

Söz konusu paylaşımın ardından yapılan çalışmada 2 iş makinesi, 20 kişilik ekip ve 15 saatlik çalışma süresinin kullanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: