Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli temaslar...

Bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanırken Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

SUUDLU MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.

ÜRDÜN VE IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bakan Fidan, bugün ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.