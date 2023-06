ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçimini yaptı.

28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden Recep Tayyip Erdoğan getirildi.

Bu kapsamda terörle mücadelenin başta gelen isimlerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine kimin getirileceği merak konusu olmuştu.

Türkiye’nin yeni kabinesi ise yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'na yeni kabinede İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, atandı.

Eski Bakan Süleyman Soylu ise AK Parti İstanbul Milletvekiliği görevine getirildi.

Yerlikaya, saat 12:00 itabariyle İçişleri Bakanlığında gerçekleşen devir teslim töreni ile görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Törende konuşan Eski Bakan Soylu, "Aziz milletimizin emrinde olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle yad ediyorum." dedi.

Ali Yerlikaya teslim töreninde şu ifadeleri kullandı:

Sayın bakanıma şükranlarımı sunuyorum. Hizmet bayrağını sizden devralmak bizim için bir onur. Edirne'den Hakkari'ye bayrağımızın dalgalandığı her yerde 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, bölünmez bütünlüğü muhafaza etmek varlık sebebimizdir.



Mavi vatanımızın her bir damlası bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir.