Ali Yerlikaya: İstanbul'da 442 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik

Megakentte uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sarıyer'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 Kg Metamfetamin, 49,5 Kg Katkı Maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.



Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz