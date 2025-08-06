Ali Yerlikaya, İtalya mevkidaşı Pıantedosı ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı diplomatik temaslarda bulunmak üzere, İtalya'ya gitti.

Bakan Yerlikaya bu kapsamda, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Pıantedosı ile Roma'da bir araya geldi.

Görüşmede; terör örgütleri, sınır aşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konuları hakkında bakanlıklar arasında iş birliği imkanları değerlendirildi.

"BAKANLIKLARIMIZ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İtalya İçişleri Bakanı Sayın Matteo Pıantedosı ile Roma’da bir araya geldik. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede; başta terör örgütleri, sınır aşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konuları hakkında bakanlıklarımız arasında iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

"TÜRKİYE OLARAK, DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL ORTAYA KOYDUĞUMUZU ANLATTIK"