Ali Yerlikaya: İzmir'de 228 konut ağır hasarlı

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

Ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlarda çok sayıda konut ve ormanlık alan hasar alırken, vatandaşlar da maddi zarara uğradı.

İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların ve çevre illerden gelen destek ekiplerinin yoğun çalışmasıyla, dört bir koldan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YANGINLARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Birçok yangın, kontrol altına alınmayı başarıldı ancak, pek çok noktada hala yangınlar baş göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK"

Gazetecilere yaptığı açıklamalar hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, İzmir'de 228 konutun ağır hasarlı olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya konuşmasında şu sözleri kullandı:

İlk andan itibaren kurum ve kuruluşlarımız büyük mücadele örneği verdi. Köklü teşkilatımız AFAD da yangında ve sonrasında hizmetlerini yapıyor. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.



Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Yarın itibariyle tamamlanacak.

"228 KONUTUN HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

30'ar milyon lira kaynak gönderdik valiliğimize. Geçici barınma olarak içinde klima, elektrik ocakları, buzdolabı olan konteynerlar temin edeceğiz. Talep edenlere bunları kurduk. Bunları verdik veriyoruz.



İzmir genelinde ön hasar tespitleri ile ilgili çalışmalarla 228 konut, 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

"ŞU ANA KADAR 16 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK"

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.



Tarım zararları ile ilgili il tarım müdürlüğünün çalışması var. Bu biraz zaman alıyor. Nerede kayıtlı yeriniz varsa arkadaşlarımız gelip tespitini yaptıktan sonra destek ödemesi yapılacak. Aile Bakanlığı'nın da eşya zarar ödemelerine başlayacak.

"TÜM HASARLI YAPILARIN YERİNE DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ"

Asrın felaketi depremden bugüne 250 bininci anahtar teslimini geçen ay yaptık. Buradaki bütün hasarlı yapıları da en fazla 6 ay içinde daha güzelini yapıp teslim edeceğiz. Buradaki yolla ilgili şikayetler için protokol yapacağız. Bu yolu inşallah doğru bir noktaya getireceğiz. Anlayışınız için teşekkür ediyorum.

"YANAN YERLERİN TAMAMINA FİDANLAR EKİLECEK"