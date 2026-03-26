Abdulkadir Uraloğlu: 31 Mart'a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 27. gününde devam ediyor.

Körfez ülkelerini ateş çemberine alan savaşa dair yeni açıklamalar ve bilgiler geliyor.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Orta Doğu'da olan gerilim ve savaş hakkında duruşu net olmakla beraber arabuluculuk faaliyetleri ve ikili ilişkileri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde masaya yatırılan konular, savaş ve barış diplomasisiydi.

HAVA TRAFİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Savaşlar ve etkileri devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava trafiğine değindi.

ORTA DOĞU'YA ULAŞIM FRENİ

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu sözleri kullandı:

Suriye’nin Halep hariç tamamı; Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı.



Yine BAE kontrollü olarak; Katar, Kuveyt ve Bahreyn aynı şekilde kapalı durumdadır.



Dört taşıyıcımızın aldıkları karar doğrultusunda ise 31 Mart’a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır.

NE OLMUŞTU?

Haftalar önce başlayan savaşta, Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapanmıştı.

Hava sahasını geçici olarak kapatan BAE’nin ayrıca ülkeye yönelik İHA saldırılarına müdahale etmeye başladığı belirtilmişti.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve İHA saldırılarıyla mücadele ettiği kaydedildi.