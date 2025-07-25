İzmir ve Bilecik, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" oldu

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Orman yangınları birçok bölgede sürerken, ekipler ise canla başla mücadele ediyor.

Yangınlara neden olanlar ise cezası kalmıyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin bilançoyu paylaştı.

Hasar alan evlerin olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, ekiplerin sahada çalışmalarının sürdüğünü de belirtti ve şöyle dedi;

"120 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ BÖLGELERE ALINDI"

"BİLECİK VE İZMİR, GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ"

Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı.



Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir illerimizde “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.



İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.



AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre



7 ilimizde 396 haneye; AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı.



Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde; 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovan telef olduğu belirlendi.